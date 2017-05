Nel mentre ci avviciniamo sempre più al debutto ufficiale del gioco, gli sviluppatori dihanno oggi pubblicato il trailer di lancio di, sparatutto in 3D old school ispirato ai massimi esponenti del genere come

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di dare uno sguardo ad ambientazioni, nemici, e ovviamente al gameplay frenetico e brutale che caratterizza la produzione.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Strafe sarà disponibile il prossimo 9 maggio su PC e PlayStation 4. Oltre che nella sua versione standard, il titolo sarà distribuito anche in tre edizioni speciali (la Collector's Edition, in pieno stile retrò, include un Floppy disk e una musicassetta).