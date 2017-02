Stranger of Sword City Revisited: trailer per la versione PS Vita

ha pubblicato un nuovo trailer per la versionedi, edizione rivista e corretta del capitolo originale uscito nel 2014 in Giappone. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Stranger of Sword City Revisited aggiunge nuove classi e rivede il sistema di combattimento presente nel capitolo originale uscito su PC, Xbox 360, Xbox One e Playstation Vita (il gioco è stato portato in Europa nel 2016). Il trailer mostra alcune scene di gameplay del dungeon crawler, oltre a fornire un'antemprima sulle varie schermate del menu e sulla personalizzazione del personaggio. Stranger of Sword City Revisited uscirà su PS Vita il 28 Febbraio in Nord America, solamente nel formato digitale.