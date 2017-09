Strangers in a Strange Land censurato da Steam per i contenuti espliciti

Dopo il caso House Party risalente allo scorso luglio,ha imposto agli sviluppatori di SOMG di apportare una censura ai contenuti sessuali più espliciti contenuti, affinché il "thriller a tema erotico" potesse continuare a rimanere in vendita su

SOMG ha già aderito alla richiesta ed è andata a modificare alcune scene di gioco per rendere il prodotto compatibile con le politiche di Steam. Non sono mancate però le polemiche dei giocatori, i quali accusano Valve di un comportamento poco equo, in quanto la compagnia sembra decidersi a mobilitarsi soltanto nei casi legati a titoli che acquisiscano una certa popolarità, dimostrandosi invece più lasciva nei confronti di videogiochi più di nicchia.

Nonostante la censura, comunque, gli sviluppatori del gioco hanno reso disponibile per il download una patch che rimuove la censura imposta da Valve (come accaduto anche nel caso di House Party). Strangers in a Strange Land è nuovamente disponibile su Steam al prezzo di 4,99 euro.