L'analista finanziario(Strategy Analytics) si è recentemente espresso in merito alla potenza di, nuova consolein arrivo a fine anno. Gli sviluppatori riusciranno sin da subito a "dominare" la potenza della Scorpione? A questa domanda prova a rispondere lo stesso Goodman.

Questa l'opinione dell'analista: "La terza o la quarta generazione di giochi mostrerà la differenza. Non mi aspetto meraviglie dai giochi di lancio di Scorpio, non credo mi stupiranno più di quanto possano fare altre piattaforme. Serviranno uno o due anni per vedere davvero le potenzialità di Scorpio".

Siete d'accordo con queste parole? Ricordiamo che Project Scorpio uscirà alla fine del 2017, la presentazione ufficiale della console è attesa per il prossimo E3 di Los Angeles.