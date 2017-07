Il CEO diStrauss Zelnick è stato recentemente intervistato da GamesIndustry e in questa occasione ha parlato del futuro di, sottolineando come le attività della compagnia siano cambiate radicalmente dopo il successo di

Zelnick non scende nei dettagli, limitandosi a dichiarare che il focus di Rockstar Games è cambiato nel corso degli anni. Che questo possa riflettersi anche in Red Dead Redemption 2? Da tempo si parla di una componente online per il gioco Western e Take-Two lo scorso autunno ha registrato il dominio Red Dead Online, facendo intuire che Rockstar seguirà la scia tracciata da GTA V e GTA Online, sebbene non ci siano ancora conferme in tal senso.