ha annunciato che per festeggiare il trentesimo anniversario diristamperà una quantità limitata di cartucce diper Super Nintendo. Il gioco sarà commercializzato in sole 5.500 copie al prezzo di 100 dollari, la cartuccia sarà utilizzabile solo su SNES.

Capcom collaborerà con iam8bit per questa iniziativa e fornirà gli artwork originali per la confezione e le grafiche per la ristampa del manuale. Per differenziarsi dall'originale, la cartuccia sarà di colore rosso.

Gli interessati possono effettuare il preordine cliccando qui, le prime spedizioni sono previste a partire dal mese di novembre 2017. Cosa ne pensate?