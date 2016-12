Street Fighter 5: Capcom ribadisce che non ci saranno altre versioni del gioco

Matt Dahlgren di Capcom ha recentemente ribadito ai microfoni di EventsHub che la casa di Osaka non ha intenzione di pubblicare altre versioni di: il gioco non godrà quindi di riedizioni Super, Turbo o Arcade come accaduto con il quarto episodio.

Dahlgren conferma che nell'ottica del publisher, Street Fighter V è essenzialmente una piattaforma di servizi in continua espansione, che verrà continuamente aggiornata con nuovi contenuti, i quali potranno essere acquistati o guadagnati giocando. Non è escluso che in futuro Capcom possa testare nuovi modelli di business per il gioco ma in ogni caso Matt ribadisce ulteriormente che "la versione iniziale è la sola e unica che dovrete possedere per avere accesso a tutti i contenuti, passati e futuri, di Street Fighter V."

Recentemente, Capcom ha dato il via alla seconda stagione di Street Fighter V la quale ha introdotto numerose novità e il personaggio di Akuma.