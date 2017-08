Street Fighter 5: in arrivo nuovi costumi per il trentesimo anniversario

ha annunciato tramite il suo blog ufficiale che il 29 agosto, in occasione del trentesimo anniversario della saga, rilascerà alcuni nuovi costumi per i personaggi di

Le skin inedite saranno acquistabili singolarmente al costo di 3.99 euro e saranno disponibili dal 29 agosto sia su Playstation 4 che su Steam. Nella galleria in calce alla notizia potete osservare i nuovi outfit di Mister Bison, Guile, Ibuki e Karin. Ciò sembra confermare almeno parte dei rumor emersi a inizio mese, che sia dunque in arrivo anche la la tanto attesa arcade mode? Per scoprirlo non ci resta che attendere speranzosi un eventuale annuncio ufficiale di Capcom.