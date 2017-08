Dopo l'arrivo di, il dataminerha analizzato il codice sorgente diper scoprire eventuali novità presto disponibili nel picchiaduro. Il lavoro ha portato alla luce numerose voci che sembrano suggerire l'arrivo della tanto attesa modalità Arcade.

Secondo X-Kira, Street Fighter V sarebbe già pronto a ricevere un corposo aggiornamento dedicato alla modalità Arcade, inoltre si parla di nuovi costumi per Karin, Ibuki, Guile e M. Bison, oltre a due stage aggiuntivi, uno dei quali dedicato a Ibuki. Al momento ovviamente non ci sono conferme in merito e quanto riportato deve essere preso come un semplice rumor, in attesa di maggiori dettagli da parte di Capcom.