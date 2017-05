Street Fighter 5: nuova prova gratuita per il Capcom Fighters Network

Poco faha annunciato sul proprio blog ufficiale l'arrivo a breve di una nuova beta per il, che permetterà anche a coloro che non sono in possesso di una copia didi provare il gioco.

La beta sarà disponibile su PC e Playstation 4 (con supporto al cross-play) dall'11 al 14 maggio e permetterà all'azienda giapponese di correggere gli aspetti meno riusciti e testare le ultime modifiche introdotte. Questa prova includerà, fra le altre cose, un nuovo personaggio non ancora rivelato (probabilmente Ed), miglioramenti al matchmaking e al Rage Quit Penalty System, e tempi di caricamento ridotti. Per tutti i dettagli, rimandiamo al post di Capcom.