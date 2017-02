Street Fighter 5: un nuovo trailer dedicato a Kolin

ha pubblicato un trailer dedicato a, nuovo personaggio diche farà la sua comparsa nel roster il prossimo 28 febbraio, come parte del Character Pass Season 2.

Kolin non è un personaggio inedito, questa lottatrice aveva infatti fatto la sua prima comparsa come assistente di GIll in Street Fighter III New Generations. Il Season Pass della stagione due darà accesso ai personaggi di Kolin e Akuma, oltre ad altri quattro lottatori ancora da annunciare.

Ricordiamo come Street Fighter V abbia recentemente raggiunto quota 1.5 milioni di copie vendute dal lancio, un risultato inferiore alle aspettative del publisher, che aveva previsto di vendere due milioni di pezzi. Nonostante questo, il publisher continuerà a supportare il picchiaduro con tanti nuovi contenuti.