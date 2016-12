Street Fighter 5: rivelati i nuovi lottatori della seconda stagione?

L'immagine che si visualizza sul Playstation Store al momento di acquistare Akuma, ultimo arrivato nella famiglia di, è completata dalle sagome degli altri combattenti che saranno introdotti nel corso della seconda stagione.

Due di queste sembrerebbero appartenere a Helen e Azam, due personaggi comparsi nello Story Mode, mentre secondo alcuni l'ombra più imponente, in alto a destra, dovrebbe essere quella di Sagat. L'ultima, parzialmente oscurata dalla figura di Akuma, potrebbe rappresentare Garuda, lottatore che ha fatto la sua comparsa in Street Fighter EX. Ricordiamo che si tratta solamente di speculazioni emerse in rete, dunque vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor.