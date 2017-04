Street Fighter 5: lo stage thailandese e i nuovi costumi arrivano il 25 Aprile

ha annunciato che il remaster dell'iconicodi Street Fighter farà presto il suo debutto su, insieme ai nuovi costumi a tema scolastico. Il contenuto verrà pubblicato suil 25 Aprile.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, i personaggi di Ryo, Chun-Li e Juri riceveranno i nuovi costumi alternativi. Quello di Ryo, in particolare, è ispirato alla divisa scolastica giapponese indossata dai leader delle gang studentesche: curiosamente, uno dei membri di Capcom ne indossava una simile quando era più giovane. Questi nuovi contenuti verranno pubblicati il prossimo 25 Aprile e potranno essere acquistati con valuta in-game (70000 Fight Money) o reale (3,99 dollari).