ha annunciato la disponibilità di 14 nuovi costumi per, acquistabili singolarmente al prezzo di 3.99 euro oppure sbloccabili tramite i Fight Money, la valuta in-game del gioco.

I costumi in questione sono dedicati al "Back to School" ma non mancano outfit a tema Halloween per personaggi come Dhalsim, M. Bison, Urien, Birdie e F.A.N.G., solamente per citarne alcuni. Inoltre, a partire da oggi faranno la loro comparsa anche lo stage aggiuntivo The English Manor da Street Fighter II e alcune tracce remixate tratte proprio da quest'ultimo titolo.