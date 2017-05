Street Fighter V: Ed è il nuovo personaggio della Season 2

Capcom ha annunciato che il terzo personaggio della Season 2 ad entrare a far parte del roster di Street Fighter V sarà Ed. L'ultimo lottatore ad aggiungersi al cast del quinto capitolo del picchiaduro è Kolin.

Il corpo sperimentale di Ed ne ha accelerato la crescita fino a quando è diventato pronto per combattere. Essendo stato cresciuto da Balrog, il suo stile è incentrato sulla boxe, ma le sue abilità sono state amplificate dallo Psycho Power di M.Bison presente nei suoi geni.

La sua V-Skill è chiamata Psycho Snatcher, e gli permettere di utilizzare lo Psycho Power per ridurre le distanza tra sé e il suo avversario. Quando il suo V-meter è piento, Ed può utilizzare la sua abilità V-Trigger per scagliare una sfera di energia Psycho Power che può scagliare in aria l'avversario. Con Psycho Barrage, la sua Critical Art, Ed si catapulta contro chi gli si oppone con una serie di colpi in rapida sequenza potenziati del potere proveniente dai geni di M.Bison.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Street Fighter V è disponibile su PlayStation 4 e PC.