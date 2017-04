Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine,ha rivelato nella giornata di ieri l'arrivo dello stage thailandese e dei costumi alternativi per. Oggi, la compagnia nipponica ha annunciato che in data 25 aprile si aggiungeranno alle novità anche i "costumi da lavoro".

Questi outfit saranno dedicati ai personaggi di Alex, Mika, e Chun-Li, e costeranno 3,99 euro ciascuno. I costumi, che potete apprezzare in chiusura di notizia, sono quelli che Capcom ha immaginato potessero essere i vestiti indossati da questi personaggi nell'ipotetico caso in cui non fossero stati dei lottatori.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, ricordiamo che Street Fighter V è disponibile su PC e PlayStation 4.