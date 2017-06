Street Fighter V: è in arrivo la versione Super tramite aggiornamento?

Secondo un recente rumor emerso su reddit, pare che Capcom stia preparando un corposo update con diverse novità per Street Fighter V, in concomitanza con la pubblicazione del titolo in versione arcade.

I rumor parlano di un aggiornamento gratuito alla versione Super Street Fighter V, discostandosi così dalla vecchia formula della pubblicazione di un intero nuovo gioco. Le novità includono la modalità arcade (assente ingiustificata al lancio del titolo), Extra Battle, una modalità sfida contro gli Illuminati, nuove meccaniche di gioco e nuove Critical Art. Per quanto riguarda i personaggi, le voci di corridoio suggeriscono l'introduzione in Super Street Fighter V di Sagat, Sakura, Oro, C. Viper, Q, e Necro.

Trattandosi di rumor, vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute precauzioni, nell'attesa di scoprire le novità ufficiali. Street Fighter V è disponibile per PlayStation 4 e PC.