Street Fighter V: Kolin si presenta in un nuovo trailer

Dopo l’anticipazione degli scorsi giorni, Capcom ha finalmente svelato Kolin, nuova lottatrice che entrerà a far parte del roster di Street Fighter V. Il personaggio si unisce ad Akuma nella seconda stagione del celebre picchiaduro, in attesa di conoscere i rimanenti quattro.

Apparsa per la prima volta in Street Fighter III: New Generation, Kolin debutta come personaggio giocabile in Street Fighter V. Capcom la descrive come una persona generalmente calma, ma in grado di dimostrare tutta la sua furia combattiva se qualcuno minacciasse di intralciare i piani di Gill. Kolin lotta utilizzando l’arte marziale russa chiamata Systema, sfruttando l’inerzia dell’avversario a suo vantaggio. Grazie alla sua abilità speciale è in grado di utilizzare il potere del ghiaccio per sferrare gelidi colpi.

Kolin, disponibile a partire dal 28 febbraio, sarà inclusa con il Season Pass della seconda stagione di Street Fighter V, in vendita al costo di 30 €; al suo interno saranno inoltre inclusi Akuma e altri quattro personaggi inediti non ancora svelati. In contemporanea con il suo arrivo, Kolin riceverà lo Story Costume, il Battle Costume e il Nostalgia Costume.