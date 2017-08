Durante l'eSports Festival di Hong Kong,ha svelato un nuovo personaggio in arrivo suil prossimo 29 agosto. Stiamo parlando di, l'apprendista di Rose: potete vederla in azione nel nuovo trailer che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.

Anche se Menat ha fatto una sua prima apparizione nella storyline di Ed, del personaggio si conoscono ancora pochi dettagli, ma probabilmente ne sapremo di più prima del 29 agosto, data in cui la nuova lottatrice verrà resa disponibile su Street Fighter V come parte integrante del Season 2 character pack (accanto ad Akuma, Kolin, Ed e Abigail).

Ricordiamo che Street Fighter V è attualmente disponibile su PC e PS4.