Con un messaggio pubblicato sui propri canali social,ha annunciato che questo fine settimana conosceremo l'ultimo combattente diin arrivo nella seconda stagione. Di quale personaggio potrebbe trattarsi?

Al momento non è stata divulgata nessuna informazione ufficiale sull'identità del combattente, ma secondo alcune teorie che circolano in rete potrebbe trattarsi di Zeku, il maestro di Guy apparso come personaggio non giocabile in Street Fighter Alpha 2. Per conoscere l'identità del nuovo combattente di Street Fighter V, tuttavia, basterà attendere le prossime ore.

