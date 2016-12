Street Fighter V: ora i rage quitter si sfideranno a vicenda

L’aggiornamento del periodo delle feste è approdato su Street Fighter V, portando con se il debutto di Akuma ed una serie di correzioni e bilanciamenti tra i personaggi e nel gameplay in generale. La novità più significativa, tuttavia, riguarda alcuni cambiamenti nel matchmaking per i rage quitter.

Grazie ad un rinnovato sistema di “accoppiamento”, i furbetti si ritroveranno a giocare l’uno contro l’altro in un tripudio di “quitting”. La decisione pare essere scaturita dall’inefficacia delle penalità applicate in passato, che consistevano nella sottrazione di punti e ban temporanei. I giocatori con linee internet poco stabili non dovranno però preoccuparsi, dal momento che il sistema di matchmaking pare possa distinguere le circostanze che portano alla disconnessione, regolandosi di conseguenza.

Come precedentemente anticipato, l’aggiornamento marcherà i profili dei rage quitters con un’icona rappresentante un teschio, in modo da renderli immediatamente riconoscibili all’interno della community.

Street Fighter V è disponibile in esclusiva su PC e console PlayStation 4.