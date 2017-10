Street Fighter V: rivelati tre nuovi costumi in arrivo il 24 ottobre

ha annunciato l'arrivo di tre nuovi costumi per, indirizzati ai personaggi di Zangief, Karin e Kolin. I completi saranno disponibili a partire dal 24 ottobre, insieme al nuovo combattente

In calce alla notizia potete vedere i tre nuovi costumi di Street Fighter V in arrivo il 24 ottobre: troviamo Zangief con un'armatura nera, Karin in abbigliamento equestre e Korin in una tenuta invernale a tema natalizio.

I costumi saranno disponibili a partire dal 24 ottobre insieme al nuovo personaggio di Zeku, ma al momento non è stato diffuso nessun dettaglio sul loro prezzo. Per conoscere tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.