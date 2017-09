Street Fighter V: ShopTo lista per errore la versione Arcade Edition

Il rivenditore online britannico ShopTo ha pubblicato per un breve lasso di tempo la pagina prodotto diper, edizione prevista per il 16 gennaio 2018 al prezzo di 39,99 £.

La pagina - attualmente rimossa dal sito internet - non svelava ulteriori dettagli, limitandosi a riportare la cover e la descrizione del gioco che già conosciamo. Come sempre in questi casi, vi invitiamo a considerare quanto riportato come non ufficiale; dopotutto, la stessa Capcom ha dichiarato in più occasioni che non ha intenzione di pubblicare ulteriori versioni del gioco.

Già in passato fu trapelata una versione Super di Street Fighter V, rumor che non si rivelò veritiero. Per capirne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Capcom.