Street Fighter V ha venduto 100.000 copie negli ultimi nove mesi

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari degli ultimi nove mesi (dal primo aprile al 31 dicembre 2016), Capcom ha annunciato cheha raggiunto quota 1.5 milioni di unità vendute dal lancio.

Nel periodo indicato il gioco ha venduto 100.000 copie, un risultato al di sotto delle aspettative, tanto che il titolo non ha ancora raggiunto l'obiettivo minimo di vendita (due milioni di copie) a quasi dodici mesi dal lancio. Capcom ha più volte ribadito che Street Fighter V verrà supportato almeno fino al 2020 e che attualmente non ci sono piani per lanciare altre versioni del gioco, diventa difficile però garantire supporto a lungo termine a un progetto che fatica a macinare grandi numeri. Vedremo come si evolverà la situazione, in ogni caso il publisher non ha intenzione di abbandonare Street Fighter 5.