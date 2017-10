Street Fighter V: Zeku è il nuovo personaggio in arrivo nel roster

Comeha annunciato l'ultimo personaggio diin arrivo nelle seconda stagione: stiamo parlando di, il maestro di Guy apparso come personaggio non giocabile in Street Fighter Alpha 2. Il combattente sarà disponibile a partire dal 24 ottobre.

La notizia ha dunque confermato le previsioni dei fan, che già da qualche settimana vociferavano l'arrivo di Zeku nel piacchiaduro Capcom. Come potete notare nel tweet riportato in calce alla notizia, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer introduttivo, in cui possiamo vedere il personaggio in azione su Street Fighter V, dando un'occhiata alle sue mosse e allo stile di combattimento che lo caratterizza.

