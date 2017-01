Parlando ai microfoni di IGN.com,diha rivelato che nei prossimi mesi la compagnia svelerà alcune novità relative a. Realisticamente possiamo attenderci un annuncio all'E3 o al Comic-Con di San Diego (in programma a luglio).

Queste le parole di Ono: "Nei prossimi mesi, più o meno nel periodo dell'E3 o forse al Comic-Con di San Diego, avremo una o due sorprese a tema Street Fighter da svelare. Speriamo che i nostri fan abbiano voglia di scoprirle!"

Nel 2017 si celebra il trentesimo anniversario della serie, Capcom ha da poco annunciato Ultra Street Fighter II The New Challengers per Nintendo Switch, restiamo in attesa di scoprire le altre novità in arrivo per festeggiare questo importante compleanno.