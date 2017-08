Stronghold Kingdoms è adesso disponibile gratuitamente sui dispositivi iOS

è adesso disponibile per il download gratuito sui dispositivi iOS. Per festeggiare l'evento,ha quest'oggi pubblicato un trailer di lancio in live action, che trovate a inizio pagina.

Questa versione include tutte le principali feature dell'edizione PC (uscita nel 2012), inoltre supporta il cross-play e presenta un sistema di controllo e una nuova interfaccia sviluppati su misura per i dispositivi con touch screen. Se siete interessati al gioco, potete scaricarlo dall'app store. Ricordiamo, infine, che Stronghold Kingdoms sarà disponibile su Android a partire dal prossimo 31 agosto. Siete pronti a indossare cotta di maglia e armatura e catapultarvi nuovamente nel mondo di Stronghold?