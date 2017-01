Stuntman: Ignition, Mad Tracks e JUJU sono ora retrocompatibili su Xbox One

Con un breve tweet, Larry Hryb, noto ai più come Major Nelson, ha annunciato che a partire da oggi il catalogo di giochi Xbox 360 retro compatibili su Xbox One si arricchisce di tre nuovi giochi: Stuntman: Ignition, Mad Tracks e JUJU. Le new entry non risultano particolarmente attese dagli utenti, ma faranno sicuramente piacere ad alcuni fan.

La scorsa settimana, anche il capo della divisione Xbox Phil Spencer si è espresso sulla backward compatibility in chiave futura, dichiarando che, sebbene non possa sapere per certo cosa riservi il futuro del gaming, l’intenzione di Microsoft è quella di preservare questa tecnologia il più a lungo possibile. Come per tutti i titoli Xbox 360 giocabili su Xbox One sarà sufficiente inserire il disco di gioco all’interno della console per iniziare la procedura di download, mentre se siete in possesso di una versione digitale troverete il titolo in questione nella sezione Pronto all’installazione.