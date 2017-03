Styx Shards of Darkness: dettagli su longevità e mancato supporto per PS4 Pro

Julien Desourteaux diè stato recentemente intervistato da WCCFTech e in questa occasione ha rivelato nuovi dettagli su, nuovo progetto dello studio in arrivo il 14 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Il Lead Level Designer del gioco ha dichiarato che il titolo non sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro e non godrà di miglioramenti particolari su questa piattaforma. Nonostante inizialmente il supporto per PS4 Pro sia stato preso in considerazione, in seguito il team ha deciso di non sfruttare le potenzialità della "nuova" console per non allungare ulteriormente i tempi di sviluppo.

Per quanto riguarda la longevità, scopriamo che la campagna durerà indicativamente 15 ore, tempistica che non include il completamento degli obiettivi secondari. Styx Shards of Darkness sarà disponibile dal 14 marzo su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One.