Styx Shards of Darkness: pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa

é il nuovo gioco stealth sviluppato da, disponibile dal 14 Marzo scorso. Oggi gli sviluppatori hanno pubblicato il nuovo Accolade Trailer - un video che mostra gli elementi che hanno conquistato giocatori e giornalisti.

Styx Shards of Darkness é disponibile sia in versione pacchettizzata che digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.