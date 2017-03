Styx Shards of Darkness: pubblicato il trailer di lancio

è ormai prossimo al suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e cosìha oggi pubblicato il suo trailer di lancio.

"L’ultima avventura di Styx vede il goblin stringere un patto con una misteriosa umana di nome Helledryn, riguardante un’offerta di lavoro con una posta altissima. l compito di Styx consiste nel rubare lo scettro di un ambasciatore. Per il completamento della pericolosa missione, gli è stata promessa una montagna di Ambra magica, fonte del potere di Styx".

Esattamente come in Styx: Master of Shadows, anche in Shards of Darkness il giocatore sarà chiamato a perlustrare attentamente le aree in cui si avventurerà, e di agire sfruttando le abilità di Styx per cogliere di soppiatto i nemici.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Styx: Shards of Darkness uscirà il 14 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Cyanide Studios ha recentemente parlato della longevità del gioco e del mancato supporto a PS4 Pro.