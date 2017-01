Styx Shards of Darkness si mostra nel nuovo video Art of Stealth

ha pubblicato un nuovo video diche mostraè alle prese con il sabotaggio delle difese elfiche in micidiali attacchi stealth che lo vedono utilizzare pugnali, lame e trappole per distrarre e uccidere i nemici.

I Goblin, si sa, sono molto agili e Styx lo è ancora di più grazie ai poteri dell’ambra magica che scorre nelle sue vene e che gli permette di ottenere anche una pletora di abilità magiche come la visione ambra, l’invisibilità per brevi periodi e perfino la possibilità di sdoppiarsi. Oltre a queste abilità Shards of Darkness introduce la possibilità di poter far creare a Styx oggetti e gadget per distrarre, mettere fuori combattimento o uccidere i nemici. Usa la magia e l’arte dello stealth per infiltrarti in enormi ambienti di gioco alla ricerca del quarzo in Styx Shards of Darkness, disponibile a marzo 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.