Styx Shards of Darkness: un video racconta la genesi del protagonista

Gli sviluppatori dihanno pubblicato un nuovo video dedicato alla creazione del concept e alla personalità del goblin, protagonista di

Styx: Shards of Darkness è un titolo ancora più ambizioso del precedente capitolo della saga e trasporterà il protagonista dalle tenebre di Akenash a un mondo molto più vasto e complesso dove potrà sfruttare ogni sua nuove abilità. L’esperienza di gioco di Shards of Darkness trarrà notevoli benefici da un lavoro di produzione superiore a quella di Master of Shadows e non mancheranno occasioni dove Styx potrà esprimere, in maniera ancora più accentuata, il sarcasmo che lo caratterizza.



I goblin non sono certo celebri per la loro forza fisica e uno scontro diretto con un nemico si tradurrebbe in morte sicura, Styx sarà quindi costretto a utilizzare un approccio ragionato, sfruttando ogni possibilità offerta dall’ambiente di gioco. In questo nuovo video scoprirete come il gameplay di Styx: Shards of Darkness si adatterà al vostro stile.

Potrete decidere di prendervi parecchi rischi, rubando ogni oggetto presente nella mappa, oppure di utilizzare un approccio stealth, dove la vostra priorità sarà quella non far scattare alcun allarme. In entrambi i casi le caratteristiche, le abilità e gli strumenti di Styx saranno a vostra completa disposizione e vi accompagneranno lungo tutta questa straordinaria avventura. Styx: Shards of Darkness arriverà il 14 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.