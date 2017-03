Styx Shards of Darkness: Video Recensione della nuova avventura del Goblin

Dopo l’interessante, il goblinè pronto a tornare sulle scene con, un sequel che amplifica e migliora la formula da stealth game del predecessore, perfezionando la qualità del level design e donando al protagonista una maggiore varietà di approcci disponibili.

Pur al netto di una narrativa non molto intensa e di qualche sequenza di gameplay poco ispirata, allora, questo secondo capitolo rappresenta comunque un titolo difficile ed appagante, in grado di regalare ai giocatori più abili e pazienti un alto grado di divertimento e di soddisfazione. Per tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Styx Shards of Darkness.