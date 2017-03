Styx Shards of Darkness: i voti della stampa internazionale

è disponibile da ieri nei negozi e nelle scorse ore sono arrivate anche le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha lodato alcuni aspetti del gioco, criticando al tempo stesso il comparto tecnico e una certa ripetitività di fondo.

Tra le prime recensioni troviamo quelle di Game Revolution (80/100), Digitally Downloaded (80/100), PC Gamer (79/100), IGN.com (78/100), Critical Hit (75/100), PC Games (72/200), Destructoid (70/100), Gamespot.com (60/100), Let's Play Video Games (55/100) e Merlin in Kazani (Turchia - 60/100). Nel momento in cui scriviamo, il Metascore è pari a 74.

Pareri non particolarmente entusiasmanti per un gioco discreto, ma non eccezionale. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Styx Shards of Darkness.