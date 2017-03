Su GOG.com sono arrivati gli sconti di primavera, con oltre 500 titoli deprezzati fino al 90%. Tra i giochi in evidenza proposti dal noto portale di digital delivery troviamo, tra gli altri, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY, Undartale e This War of Mine.

Per stuzzicare l’interesse dei giocatori, le proposte sono state classificate in collezioni, che sapranno sicuramente soddisfare gli appassionati di ogni genere. Alcune di queste comprendono I nostri Indie preferiti, Giochi con armi strambe e Giochi per gli amanti del cibo. Potete vedere l’elenco completo sul sito ufficiale di GOG.

Se vi siete persi alcuni degli sconti di fine anno, sarete felici di sapere che alcune promozioni hanno fatto il loro ritorno negli sconti primaverili.