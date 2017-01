Su Nintendo Switch potrebbe arrivare un altro capitolo di Zelda

Durante un'intervista rilasciata dal Producer di, è stato confermato che in futuro potremmo vedere un nuovo capitolo della saga concepito per, oltre al già confermatoin arrivo insieme alla versione WiiU.

"Potrebbe esserci la possibilità di un altro Zelda su Nintendo Switch. Penso che gli elementi centrali del gameplay dovrebbero rimanere gli stessi: c'è l'eroe principale da sviluppare, ci sono personaggi da conoscere durante l'avventura, si prende confidenza con i nuovi elementi della meccanica man mano che si va avanti." afferma Eiji Aonuma. Considerando che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà un titolo di lancio per Switch, non ci sorprende più di tanto pensare che durante il ciclo vitale della nuova console Nintendo potrebbe arrivare un altro capitolo della saga.