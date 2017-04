Su Xbox Live e Windows 10 arrivano i rimborsi "self-service" per i giochi

Microsoft ha recentemente comunicato ai membri insider l'arrivo dei rimborsi self-service. Attraverso questa nuova funzionalità, al momento disponibile solo per i partecipanti al programma insider, sarà possibile richiedere il rimborso completo di un gioco.

Per fare ciò basterà accedere alla cronologia degli acquisti e inviare la richiesta. È importante sottolineare che il rimborso potrà essere accettato a patto di non aver utilizzato quel determinato titolo per più di due ore, e che la richiesta venga effettuata non oltre due settimane dall'acquisto del gioco. Ricordiamo che la funzionalità è attualmente disponibile solo per i membri del programma insider, ma in futuro sarà estesa a tutti i giocatori Xbox e Windows 10. A proposito di acquisti, sono iniziati gli sconti su Xbox Store per Xbox One e Xbox 360.

Cosa ne pensate di questa nuova possibilità? Vi siete mai pentiti dopo poco tempo di aver acquistato un gioco?