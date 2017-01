Sublevel Zero Redux: l'fps ispirato a Descent arriva su PS4 e Xbox One

hanno annunciato che, riedizione dello sparatutto roguelike rilasciato su PC nel 2015, farà il suo debutto suil prossimo 22 Febbraio. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il teaser trailer ufficiale.

Descritto come un fps con 6 gradi di libertà nei movimenti, Sublevel Zero è uno sparatutto roguelike ispirato ai classici esponenti del genere come Descent e Forsaken. La versione Redux, in arrivo il 22 Febbraio su Playstation 4 e Xbox One, introduce nuovi nemici, nuove opzioni per la difficoltà e un sistema di controllo ottimizzato per il pad. Nel trailer proposto in cima alla notizia possiamo conoscere le principali caratteristiche di Sublevel Zero Redux, oltre guardare qualche scena di gamaplay tratta dal gioco.