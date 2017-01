Sucker Punch cerca sviluppatore esperto nella creazione di modelli realistici

Il prossimo progetto diè ancora avvolto nell'ombra. Al momento non si hanno notizie certe, anche se secondo gli ultimi rumor la software house statunitense sarebbe al lavoro su una nuova IP.

Tramite la bacheca degli annunci di Gamasutra veniamo oggi a sapere che lo studio è alla ricerca di un Senior Character Artist che sia in grado di creare personaggi realistici. Questa la descrizione presente sul sito: "«Io posso farlo!». È questo ciò che hai pensato la prima volta che hai osservato un personaggio realistico in computer grafica? Ti ossessiona l'idea di voler ottenere anatomia, vestiario e dettagli facciali perfetti? Fai tutto questo perché, come noi, credi che sia il modo giusto per dare vita all'anima di un personaggio? Se è così, Sucker Punch ti dice «Tu puoi farlo...per NOI!». Stiamo cercando un character artist da integrare al nostro talentuoso team che ci aiuti a migliorare il nostro gioco!". Anche questa volta, dunque, pare che Sucker Punch voglia puntare su una grafica realistica, dopo gli ottimi risultati ottenuti nei primi mesi di vita di Playstation 4 con Infamous: Second Son.