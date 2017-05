Suda 51: ecco perché ho scelto Switch per il nuovo No More Heroes

Come molti di voi ricorderanno, durante l'evento di presentazione diSuda 51 è salito sul palco e ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo capitolo di No More Heroes . In un intervista pubblicata oggi, lo sviluppatore ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere la nuova console della Grande N.

"La Switch ha tante feature interessanti, mi ha ricordato di quando sentii parlare per la prima volta della Wii e decisi di lanciare No More Heroes su quel sistema. È per questo che ho scelto Switch per 'No More Heroes 3', sembra una bella piattaforma per il ritorno di Travis Touchdown", queste le parole del developer giapponese, che poi ha specificato che non è detto che il gioco si chiami No More Heroes 3, dal momento che il team non ha ancora deciso il nome ufficiale.