Suda 51: Travis Strikes Again non è No More Heroes 3

Nel corso di una recente intervista pubblicata sul sito Videogame Choo Choo,ha chiarito chenon è in realtà il terzo capitolo della saga, bensì un gioco ambientato nello stesso universo narrativo della serie.

Il producer giapponese specifica che Travis Strikes Again è ambientato sette anni dopo gli eventi narrati in No More Heroes 2, tuttavia il titolo non è un sequel o uno spin-off, bensì l'inizio di qualcosa di nuovo.

Vedremo mai No More Heroes 3 dunque? Se Travis Strikes Again: No More Heroes riscuoterà il successo sperato, Suda potrebbe pensare di dar vita al terzo capitolo della saga, il cui script sembra essere pronto ormai da molto tempo. Travis Strikes Again è atteso per il 2018 in esclusiva su Nintendo Switch.