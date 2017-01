Suda 51 vuole realizzare un gioco originale come No More Heroes per Switch

, meglio conosciuto come, ha confessato il proprio interesse perdurante un'intervista rilasciata a VG247 , dichiarando il desiderio di sviluppare un gioco originale comeper la nuova console

"Ne voglio una. Nintendo realizza sempre hardware molto intriganti che ci permettono di fare cose nuove. Non per vantarmi, ma su Nintendo Wii credo di avere realizzato un gioco (ndr. si riferisce proprio a No More Heroes) che ha sfruttato pienamente la tecnologia della macchina. Vorrei fare altrettanto con Nintendo Switch, sfruttandone le caratteristiche che la rendono peculiare.", dice Suda51 parlando della nuova console Nintendo. Ricordiamo che la presentazione ufficiale di Switch è attesa per il 13 Gennaio, giorno in cui verranno svelate la data di uscita, il prezzo di lancio e la line-up.