Suda51 annuncia un nuovo capitolo di No More Heroes per Switch

ha annunciato un nuovo capitolo diin sviluppo perdurante l'evento di presentazione della console. Al momento non si sa molto sul progetto, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi dettagli.

Nel corso di un'intervista rilasciata qualche giorno fa, Suda51 aveva espresso il desiderio di realizzare un gioco pensato per le particolari caratteristiche di Nintendo Switch, un pò come era già successo con il primo No More Heroes su Wii. Che quel gioco sia proprio il nuovo capitolo di No More Heroes? In che modo sfrutterà le caratteristiche della prossima console Nintendo? Non rimane che attendere l'annuncio di nuovi dettagli sul progetto direttamente dallo sviluppatore.