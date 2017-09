Suda51: Switch è la console più punk di Nintendo

ha parlato didurante il PAX di Seattle. Il game designer e producer giapponese ha rivelato che al momento il gioco è esclusiva Switch anche se eventuali porting su altre piattaformee non sono del tutto esclusi.

Da tempo Suda voleva dedicarsi a un progtto per Switch, da lui ritenuta di gran lunga "la console più punk mai prodotta da Nintendo", dopo una serie di test tecnici ha quindi deciso di mettersi al lavoro sul nuovo episodio di No More Heroes.

Più criptiche invece le parole di Suda riguardo l'esclusiva di Travis Strikes Again: No More Heroes. Il gioco è al momento esclusiva Switch e non ci sono piani per portarlo su altri sistemi, tuttavia Goichi non esclude a prescindere l'arrivo su altre console, sebbene il gameplay del gioco sia stato pensato per adattarsi specificatamente alle potenzialità della piattaforma Nintendo.