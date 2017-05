Sudden Strike 4 esce l'11 agosto su PlayStation 4, PC, Mac e Linux

Nella giornata odierna,e il publisherhanno annunciato chegiungerà in Europa su PlayStation 4, PC, Mac e Linux il prossimo 11 agosto.

Sudden Strike 4 è il seguito della serie di giochi strategici in tempo reale svilupata da Kite Games. Con questo nuovo episodio, la software house promette campi di battaglia più estesi, un maggior quantitativo di unità disponibili, una grafica migliorata e nuovi leggendari comandanti. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il nuovo video pubblicato dagli sviluppatori che trovate in cima alla notizia, con cui veniamo introdotti agli aspetti del gamepaly in maniera più approfondita.

Sudden Strike 4 uscirà l'11 agosto su PS4, PC, Mac e Linux. Al momento, è attivo su Steam uno sconto del 15% sul pre-order del titolo.