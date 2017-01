Summer Lesson: trailer in lingua inglese per i primi 2 DLC del gioco

ha pubblicato due nuovi trailer in inglese per, mostrando qualche scena tratta dai primi due DLC rilasciati in Giappone. Il titolo verrà pubblicato presto sul Playstation Store asiatico in una edizione che comprende i sottotitoli in inglese.

Anche se Summer Lesson non verrà mai pubblicato in Europa e Nord America, gli utenti occidentali avranno la possibilità di giocarlo con in sottotitoli in inglese grazie alla nuova versione che verrà pubblicata sul Playstation Store asiatico entro i primi mesi del 2017. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer di Second Contact, mentre in basso trovate quello di Cafe: si tratta dei primi due DLC pubblicati in Giappone, che come potete notare dai video verranno a loro volta sottotitolati in inglese. Ricordiamo che Summer Lesson richiede l'utilizzo obbligatorio della periferica Playstation VR su PS4.