Summon Night 6 Lost Borders arriverà a maggio in Europa

ha annunciato chearriverà in Occidente il 23 maggio nei formati PlayStation 4 e Vita. Il gioco uscirà anche in Europa lo stesso giorno, il nostro continente però non vedrà la pubblicazione dell'edizione retail.

Il publisher ha infatti confermato che in Europa il gioco uscirà solamente in formato digitale scaricabile dal PlayStation Store, per motivi non meglio specificati. La Special Edition annunciata in precedenza resterà quini esclusiva del mercato americano. Nel momento in cui scriviamo, non sono stati rivelati eventuali bonus preordine, Gaijinworks ha però fatto sapere che la pagina di Summon Night 6 sul PlayStation Store dovrebbe essere aperta nelle prossime ore.