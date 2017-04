Sumo Digital conferma: Dead Island 2 è ancora in sviluppo

Come fatto notare da un utente NeoGaf,ha recentemente confermato cheè ancora in fase di sviluppo. Nonostante i diversi mesi di silenzio, la software house si dichiara infatti entusiasta di essere impegnata sul titolo, oltre che di lavorare sue "altri giochi non ancora annunciati".

Dopo la sua presentazione tenutasi alla conferenza Sony dell'E3 2014, non abbiamo più avuto molte informazioni sul titolo, se non quando il suo sviluppo passò dalle mani di Yager ad, appunto, Sumo Digital. Nei mesi scorsi, il CEO di Koch Media ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto dei progressi raggiunti fino a quel momento dalla software house britannica.

Non ci rimane che attendere maggiori informazioni e, magari, l'annuncio della data della release in occasione del prossimo E3 di Los Angeles.