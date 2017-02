Sundered: conclusa con successo la campagna Kickstarter, raccolti circa $154.000

Si è conclusa con un grande successo la campagna Kickstarter di, metroidvania dalle tinte horror lovecraftiane sviluppato dai creatori dell'apprezzatoha infatti raccolto più di 154.000 dollari a fronte di una richiesta iniziale di soli 19.000 dollari, grazie al contributo di 4681 backers.

Il team ha condiviso i piani dei prossimi mesi: gli sviluppatori cominceranno a inviare i codici dell'alpha nel corso della prossima settimana e il feedback ricevuto durante questa fase andrà a modellare la beta, prevista per aprile; i mesi successivi saranno impiegati per implementare le modifiche e rifinire il gioco, che sarà lanciato nella sua versione definitiva a luglio, su PC (Windows, Mac e Linux) e Playstation 4. Segnaliamo che su Humble Store su sarà possibile finanziare il progetto e ricevere quindi le ricompense da backer fino al 23 febbraio. Ulteriori informazioni sui futuri DLC e pubblicazione delle copie fisiche saranno condivise in un secondo momento.